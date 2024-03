Monaco. Tennisprofi Novak Đoković hat sich überraschend von seinem langjährigen Trainer Goran Ivanišević getrennt. Das teilte der Weltranglistenerste aus Serbien am Mittwoch via Instagram mit. Der Kroate Ivanišević war seit 2018 Teil des Trainerteams von Đoković, der in dieser Periode insgesamt zwölf seiner 24 Major-Titel gewann. Der Kroate hatte selbst 2001 in Wimbledon triumphiert. »Danke für alles mein Freund. Liebe dich«, schrieb Đoković. In diesem Jahr läuft es für ihn noch nicht rund. Im Januar in Melbourne war der 36jährige bei den Australian Open im Halbfinale ausgeschieden, beim Masters 1000 in Indian Wells scheiterte er zuletzt in der dritten Runde an dem 123. der Weltrangliste Luca Nardi aus Italien. Auf die Teilnahme am Masters 1000 in Miami verzichtete er in der Folge und begründete seine Absage damit, »seine privaten und beruflichen Pläne ausbalancieren« zu müssen. (AFP/jW)