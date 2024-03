Die Direktoren des Berliner Museums Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Sam Bardaouil und Till Fellrath, kuratieren die nächste Kunstbiennale in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. Die 14. Ausgabe der Schau für Gegenwartskunst soll im November 2025 eröffnet werden. Die vom Kunstmuseum der Stadt organisierte Biennale in Taipeh ist 1998 aus zwei Kunstprojekten hervorgegangen. »Die Taipeh-Biennale ist eine der einflussreichsten und traditionsreichsten Kunstveranstaltungen Asiens, deren Programm wir seit vielen Jahren aufmerksam verfolgen«, werden Bardaouil und Fellrath in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung zitiert. Der kuratorische Ansatz werde die Künstlerinnen und Künstler in den Mittelpunkt stellen und »ihnen die Möglichkeit geben, unser Verständnis der komplexen Welten, in denen wir leben, kontinuierlich zu erweitern«. Bardaouil und Fellrath, seit zwei Jahren als Leitungsduo am Museum Hamburger Bahnhof, hatten zuletzt neben ihrer Arbeit in Berlin auch die Kunstbiennale in Lyon 2022 kuratiert. Für die Biennale in Venedig kuratierten sie 2019 den Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate sowie 2022 in Koproduktion den französischen Pavillon. (dpa/jW)