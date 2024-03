Barcelona. Nach gut 14 Monaten darf der in Spanien wegen sexueller Aggression verurteilte Fußballprofi Dani Alves das Gefängnis erstmals verlassen. Alves habe die Kaution von einer Million Euro, die die Justiz für eine vorläufige Haftentlassung festgelegt hatte, am Montag eingezahlt, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien unter Berufung auf die Behörden. Ein Sprecher der spanischen Justiz bestätigte auf Anfrage der dpa diese Information. Bis zum frühen Montag nachmittag befand sich der 40 Jahre alte Brasilianer jedoch weiterhin auf dem Gelände des Gefängnisses Brians II nordwestlich von Barcelona. Der frühere Barça-Profi war im Februar in Barcelona zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Seine Anwälte legten damals Einspruch gegen das Urteil ein. Die Entscheidung der Justiz in dieser Sache darf Alves auf freiem Fuß abwarten, wie das zuständige Gericht vorige Woche auf Antrag des Verurteilten beschlossen hatte. (dpa/jW)