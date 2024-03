Frankfurt am Main. Einige deutsche Fußballfans würden Tore der Nationalmannschaft künftig am liebsten »völlig losgelöst von der Erde« feiern. In einer Onlinepetition werden seit Sonntag, zweieinhalb Monate vor der Heim-EM, Unterschriften dafür gesammelt, dass künftig bei Treffern der DFB-Auswahl der Neue-Deutsche-Welle-Hit »Major Tom« von Peter Schilling gespielt wird. Bis zum Montag morgen kamen bereits über 10.000 Stimmen zusammen. Aktuell wird bei DFB-Toren der Song »Kernkraft 400« von Zombie Nation gespielt, dafür hatten sich die Fans in einer Abstimmung des DFB Mitte 2019 entschieden. Auch beim DFB-Heimspiel gegen die Niederlande an diesem Dienstag in der Mainmetropole würde im Fall eines Tores dieses Lied gespielt. (dpa/jW)