Fine Art Images/Heritage Images/imago »Schwarzes Kreuz« (1915), Ölgemälde von Kasimir Malewitsch (Detail)

Das Wirken eines Satirikers bei einem Hörfunksender zerfällt in zwei Abschnitte. Während des ersten freuen sich alle, dass du Späße machst. Dann ruft irgendwann einer mit Parteibuch deinen Chef an und der dich anschließend ins Büro. Daraufhin beginnt der zweite Abschnitt: Du bist nach Vorschrift lustig. So drohte es mir bei DT 64 (wegen einer Nummer mit Max Streibl) und beim Nachfolgeprogramm Sputnik (wegen Helmut Kohl), aber ich habe jeweils den zweiten Abschnitt ausgelassen und bin empört gegangen. Bei einem Thüringer Kommerzsender, der schlimmsten Klitsche meiner erratischen Radiokarriere, knallte es wegen des Erlösers. Ich brachte als Moderator der Frühsendung einen alten Schenkelklopfer: Jesu letzte Worte? »Mehr Nägel! Ich rutsche.« An einem Karsamstag. Alle Mitarbeiter mussten sich wegen »der unsäglichen Entgleisung des Herrn Deason« schriftlich verpflichten, die Programmgrundsätze der Landesmedienanstalt zu befolgen. Ich nicht, ich kündigte. Es hatte nur vier Protestanrufe gegeben, trotzdem hat mich ein Kollege bei besagter Behörde verpfiffen, vermutlich angestiftet vom eigenen Geschäftsführer. Kurze Zeit später wurde auch der Verräter abserviert, auf besonders unappetitliche Weise. Er hätte seinen Machiavelli lesen sollen.

Nehmen wir nach dieser erbaulichen Moritat die Osterhörspielparade 2024 ab:

Fr., 14.00 Uhr, RBB Kultur und Mo., 8.05 Uhr, DLF Kultur: »Der Billabongkönig«, Fabel von Matthias Kröner über ein Krokodil mit Zahnschmerzen (DLF Kultur/HR/RBB 2023). Fr., 18.30 Uhr, DLF Kultur: »Ich bin der Ursprung von allem« von Ronald Steckel, montiert aus Texten von Kasimir Malewitsch über Kunst und Kirche (DLR Kultur/HR 2006). Fr. (1/3), Sa. (2/3), So. (3/3), jw. 19.04 Uhr, WDR 5: »Herr Bello und das blaue Wunder« (Dreiteiler) von Paul Maar, Apothekersohn experimentiert mit bunten Substanzen (WDR 2006). Fr. (1/3), 19.00 Uhr, So. (2/3), Mo. (3/3), jw. 14.00 Uhr, RBB Kultur: »Der stumme Tod« (Dreiteiler) von Volker Kutscher, Vorkriegs-Berlin-Krimi (DLR/RB/RBB/WDR 2020).

Sa., 14.00 Uhr, Ö 1: »Das Los der Irdischen« von Julian Schutting; »sehr wienerisches Stück über das Sterben« (ORF 2020). Sa. (1/3), So. (2/3), Mo. (3/3), jw. 19.04 Uhr, NDR Kultur: »Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert« (Dreiteiler) von Joël Dicker, Krimi (NDR 2015). Sa. (1/3), Sa., 6. April (2/3), Sa., 13. April (3/3), jw. 19.04 Uhr, SWR 2: »Die Malaussène-Trilogie« (Dreiteiler) von Daniel Pennac; Ermittlungen bei Hempels unterm Sofa (SWR 2015).

So., 8.05 Uhr, DLF Kultur: »Esterhazy« von Hans Magnus Enzensberger und Irene Discher, ein Kinderhörspiel über eine Osterhasenmagnatenfamilie beim Fall der Mauer. Was nahm der Hansi so (DLR Berlin 1994)? So. (1/2), Mo. (2/2), jw. 14.04 Uhr, HR 2 Kultur: »Ein Sommernachtstraum« (Zweiteiler) von William Shakespeare, Hörspielklassiker (HR 1953). So. (1/2), Mo. (2/2), jw. 14.05 Uhr, SWR 2: »Die Chroniken von Narnia. Die Reise auf der Morgenröte« (Zweiteiler) von C. S. Lewis, Neuproduktion (NDR/SWR 2024). So., 17.04 Uhr, SR 2: »Die Legende vom heiligen Trinker« von Joseph Roth, zweisprachiges Hörstück (DLR Kultur/France Culture/SR 2007). So. (1/2), Mo. (2/2), jw. 18.30 Uhr, DLF Kultur: »Der große Gatsby« (Zweiteiler) von F. Scott Fitzgerald (NDR 2023).

Mo., 16.03 Uhr, SRF 2 Kultur: »Die zwei Gesichter des Januars« von Patricia Highsmith, zweieinhalbstündiger Psychokrimi (NDR/SRF 2024). Mo., 18.20 Uhr, SWR 2: »Serge« von Yasmina Reza, schwarzhumorige Familiengeschichte (SWR 2022). Mo., 20.04 Uhr, WDR 5: »Die Kameliendame« von Alexandre Dumas d. J., gelesen von Dominik Freiberger. Mo., 22.00 Uhr, MDR Kultur: »Bahnschranke Kienbusch« von Hans Siebe, Krimi aus einem anderen Land (Rundfunk der DDR 1971).