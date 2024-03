Tote bei Armeeeinsätzen im Westjordanland

Abed Omar Qusini Steinewerfer gegen Soldaten ist das normale Kräfteverhältnis im Westjordanland (Tulkarem, 7.6.2011)

Ramallah. Bei Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge mehrere Menschen getötet worden. Zwei Palästinenser seien in der Nacht zu Donnerstag in Tulkarem bei einem Drohnenangriff, zwei weitere dort durch Schüsse israelischer Soldaten bei Konfrontationen ums Leben gekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit.

Israels Armee bestätigte einen Einsatz im Flüchtlingslager Nur Schams in Tulkarem. Ein Fluggerät habe dabei zwei militante Palästinenser getötet, die Sprengsätze auf die israelischen Einsatzkräfte geschleudert hätten. Soldaten nahmen den Angaben nach drei gesuchte Verdächtige bei dem Einsatz fest. Die Angaben konnten allesamt nicht unabhängig überprüft werden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah kam dort am Donnerstag zudem ein 19jähriger ums Leben. Palästinensischen Medienberichten zufolge wurde er bei einer Razzia von israelischen Einsatzkräften getötet. Nach Darstellung der israelischen Armee schleuderten Palästinenser Sprengsätze, Steine und Feuerwerkskörper auf die Soldaten. Die Einsatzkräfte hätten auf sie geschossen und dabei Personen getroffen.

Bei einem weiteren Luftangriff hatte Israels Armee am Mittwoch ein palästinensisches Fahrzeug gezielt attackiert. Der Angriff in der Stadt Dschenin galt Armeeangaben zufolge zwei ranghohen Mitgliedern des Islamischen Dschihad. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium in Ramallah wurden dabei drei Menschen getötet. Ein vierter starb nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Donnerstag an seinen Verletzungen. (dpa/jW)