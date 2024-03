BSW erhält nach Bundestagswahl neuen Namen

Berlin. Die zum Jahresanfang gegründete Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) soll nach der Bundestagswahl 2025 nicht mehr Wagenknechts Namen tragen. »Nach der Bundestagswahl wollen wir das ändern«, sagte die Mitgründerin der Partei der Saarbrücker Zeitung (Mittwochsausgabe). Derzeit gebe es aber noch »tausend andere Dinge zu lösen und zu tun«, so dass die Frage des künftigen Namens noch nicht entschieden worden sei.

Die bisherige Namensgebung begründete Wagenknecht damit, dass dies aufgrund ihrer Bekanntheit einen »Startvorteil« bedeute.

Das BSW war aus einer Abspaltung der Linkspartei hervorgegangen und im Januar als Partei gegründet worden. In Umfragen liegt das Bündnis derzeit bei fünf Prozent. In Thüringen erreichte die Partei in einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap aus dem Stand 15 Prozent. (AFP/jW)