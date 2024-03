Verfassungsgericht verhandelt über AfD-Klagen zu Bundestagsausschüssen

Uli Deck/dpa Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich am Mittwoch mit Klagen der AfD-Fraktion zu Vorsitzen in Bundestagsausschüssen. In der für einen Tag angesetzten Verhandlung in Karlsruhe soll es unter anderem um das Recht der Fraktionen auf solche Posten sowie die Zulässigkeit einer Wahl zum Ausschussvorsitz und der Abwahl davon gehen. Ein Urteil des höchsten deutschen Gerichts wird in einigen Monaten erwartet. Nach der Bundestagswahl 2021 hatte es keine Einigung gegeben, welcher Ausschussvorsitz an welche Fraktion geht. Daher wurde eine Zugriffsreihenfolge berechnet. An die AfD fielen so der Innen- und der Gesundheitsausschuss sowie der Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit. Doch die jeweiligen AfD-Kandidaten verfehlten die erforderliche Mehrheit bei der Wahl der Vorsitzenden. (dpa/jW)