Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa Trümmer nach einem israelischen Luftangriff in Rafah (22.2.2024)

Tel Aviv. Neue Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer von der Hamas festgehaltener Israelis haben am Montag in Katar begonnen. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, sei in dem Emirat mit Vermittlern zusammengetroffen. Das israelische Sicherheitskabinett hatte am späten Sonntag abend die Abreise einer Delegation unter Leitung Barneas in den Golfstaat genehmigt. In der dortigen Hauptstadt Doha bemühen sich Vertreter Katars, Ägyptens und der USA, die zuletzt ins Stocken geratenen Gespräche über eine vorläufige Waffenruhe und einen Austausch von israelischen Gefangenen gegen palästinensische Häftlinge voranzubringen. (dpa/jW)