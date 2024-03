Michael Kappeler/dpa Vor großem Publikum: Sitzung des Verteidigungsausschusses am vergangenen Montag

Berlin. In der Debatte über die Weitergabe vertraulicher Informationen aus dem Verteidigungsausschuss hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) kritisiert. Bei Sitzungen, in denen geheime Informationen weitergegeben würden, sollte der Teilnehmerkreis eigentlich so klein wie möglich gehalten werden, sagte Bas am Montag der Welt. Das sei mit den Vorsitzenden aller sicherheitsrelevanten Ausschüsse auch so vereinbart. »Wenn ich höre, dass an der besagten Sitzung 105 Leute teilgenommen haben, dann kann ich mich nur darüber wundern, dass die Vorsitzende dies zugelassen hat«, sagte Bas. Es sei ihr unbegreiflich, wie unter diesen Umständen Vertraulichkeit gewahrt sein solle.

Nach der geheimen Sitzung des Verteidigungsausschusses waren Informationen über Einsatzvoraussetzungen des Marschflugkörpers TAURUS an die Öffentlichkeit gelangt. Die Rheinische Post hatte über einen Brief der FDP-Politikerin Strack-Zimmermann an Bas berichtet, nach dem rund 105 Personen an der Sitzung teilnahmen, »darunter zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Landesvertretungen«. Strack-Zimmermann hatte am Freitag angekündigt, die Staatsanwaltschaft einschalten zu wollen, weil die geheimen Details aus dem Ausschuss an die Öffentlichkeit gekommen waren. Der Bundestag teilte am Montag mit: »Die Bundestagspräsidentin wird eine Ermächtigung zur Strafverfolgung zum Geheimnisverrat im vorliegenden Fall erteilen.« (dpa/jW)