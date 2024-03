Erik de Castro/Reuters Die EU interessiert sich für die Kupfervorkommen der Philippinen: Die Einwohner Manilas helfen sich derweil mit Recycling

Brüssel. Die Europäische Union und die Philippinen wollen Gespräche über ein Freihandelsabkommen wiederaufnehmen. »Ein modernes, umfassendes und wertebasiertes Freihandelsabkommen mit dieser schnell wachsenden Wirtschaft würde beiden Seiten neue Möglichkeiten eröffnen«, sagte EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis am Montag bei einem Treffen mit dem philippinischen Handels- und Industrieminister Alfredo Pascual in Brüssel.

»Die Zukunft der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den Philippinen ist sehr vielversprechend«, begrüßte der philippinische Minister die Entscheidung. Die EU und die Philippinen hatten bereits 2015 Verhandlungen aufgenommen. Zwei Jahre später waren sie unter dem damaligen Präsidenten Rodrigo Duterte jedoch zum Erliegen gekommen.

Nun seien die Bedingungen gegeben, um die Handelsbeziehungen »auf die nächste Stufe zu heben«, erklärte EU-Kommissar Dombrovskis. Er begrüßte »die Fortschritte, die insbesondere bei der Drogenpolitik erzielt wurden«. Bei dem neuen Freihandelsabkommen soll nach Angaben der Kommission »Nachhaltigkeit im Zentrum« stehen.

Die Philippinen verfügen über strategisch wichtige Rohstoffe wie Kupfer und Nickel, die in der EU benötigt werden. Das Land und die neun anderen sogenannten ASEAN-Staaten in Südostasien gelten in Brüssel deshalb als wichtige Partner – nicht zuletzt gegen China, das die EU als Konkurrenten sieht.

Bisher gibt es ähnliche europäische Freihandelsabkommen bereits mit Vietnam und Singapur, zudem laufen Verhandlungen mit Indonesien und Thailand. Beim EU-ASEAN-Gipfel im Dezember hatten die EU und die südostasiatischen Staaten einen gemeinsamen Aktionsplan für nachhaltigen Handel und menschenwürdige Arbeit verabschiedet. (AFP/jW)