Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters Hat online gewählt: Russlands Staatspräsident Wladimir Putin (Nowo-Ogarjowo, 15.3.2024)

Moskau. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hat die neuen Angriffe von ukrainischer Seite auf das russische Grenzgebiet Belgorod am ersten Tag der Präsidentenwahl als sinnlosen Störversuch bezeichnet. »Ich bin überzeugt, dass unsere Menschen, das Volk Russlands, darauf mit einem noch größeren Zusammenhalt reagieren«, sagte Putin am Freitag in einer Videokonferenz mit den Vertretern nationalen Sicherheitsrates. Die Menschen in dem Vielvölkerstaat ließen sich nicht einschüchtern, so das Staatsoberhaupt, das bei dem Urnengang für eine fünfte Amtszeit kandidiert. Der 71jährige stimmte online ab aus seiner Residenz in Nowo-Ogarjowo bei Moskau.

Bei den seit einigen Tagen andauernden ukrainischen Attacken gegen das russische Grenzgebiet Belgorod und auch gegen die Region Kursk gab es zahlreiche Verletzte in der Zivilbevölkerung. Putin kündigte Hilfe für die Opfer der Angriffe an. Für die terroristischen Sabotageakte habe die Ukraine mehr als 2.500 Kämpfer eingesetzt, bei denen sich die Verluste um die 60 Prozent bewegten, sagte Putin. Zudem seien 35 Panzer und etwa 40 gepanzerte Militärfahrzeuge eingesetzt worden.

Die Abstimmung dauert bis Sonntag abend, wenn in Kaliningrad an der Ostsee um 19 Uhr MEZ die letzten Wahllokale schließen. Unmittelbar danach werden erste Prognosen und in der Nacht zum Montag aussagekräftige Ergebnisse erwartet. Laut Wahlkommission sind rund 114 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen, Putin selbst werden die besten Chancen eingeräumt. (dpa/jW)