Ilia Yefimovich/dpa Bewaffneter israelischer Siedler nahe der palästinensischen Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland

Brüssel. Nach den USA will auch die Europäische Union im Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler verhängen. Beim EU-Außenministertreffen in Brüssel am Montag werde dazu eine politische Einigung erwartet, sagte ein hochrangiger EU-Beamter am Freitag unter Auflage der Anonymität. Seit dem 7. Oktober hat sich die Lage nicht nur im Gazastreifen dramatisch verschärft. Im besetzten Westjordanland wurden mindestens 430 Palästinenser durch israelische Soldaten oder gewaltbereite Siedler erschossen, wie die Autonomiebehörde mitteilte.

Die USA hatten deshalb bereits Anfang Dezember Sanktionen gegen extremistische jüdische Siedler verhängt, am Donnerstag dieser Woche kündigten sie eine Verschärfung an. Unter anderem verweigern die USA jedem die Einreise, der »den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität im Westjordanland untergräbt«. (AFP/jW)