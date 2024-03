Sebastian Christoph Gollnow/dpa 60 bis 80 Aktivistinnen und Aktivisten halten derzeit einen Teil des Landeswaldes in der Nähe der Tesla-Fabrik besetzt

Grünheide. Das Protestcamp in einem Waldstück beim Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide darf vorerst bleiben. Eine Verlängerung wurde genehmigt, allerdings mit scharfen Auflagen, wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Freitag dem Sender RBB bestätigte. Demnach müssen bis Montag die Baumhäuser und Hochsitze abgebaut werden. Die Genehmigung gelte vorerst bis zum 21. März, sagte der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU). Das Camp dürfe nicht ausgeweitet werden. Außerdem wird laut Stübgen die Polizeipräsenz im Umfeld von Tesla erhöht, um »Sabotageaktionen« zu verhindern.

Die Initiative »Tesla Stoppen«, die nach eigenen Angaben derzeit mit 60 bis 80 Aktivistinnen und Aktivisten einen Teil des Landeswaldes in der Nähe der Tesla-Fabrik besetzt hält, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Standorterweiterung roden will, reagierte am Freitag abend auf die Nachricht: »Wir haben heute den neuen Auflagenbescheid für unsere Versammlung bekommen, die wir bis Mitte Mai angemeldet haben. Jetzt haben wir für heute Nacht, Freitag null Uhr diverse Auflagen bekommen, die einen legitimen und wirksamen Protest unmöglich machen würden«, so die Initiative in einer Mitteilung. »So dürfen wir laut Bescheid nicht mal mehr in unseren Baumhäusern schlafen. Zudem sollen wir alle Strukturen bis Montag 13.12 Uhr rückbauen. Generell soll die Versammlung bis Donnerstag beendet werden, auch wenn wir alle Auflagen erfüllen würden. Die Landesregierung macht damit unseren Protest unmöglich. Sie kuschelt weiter mit Elon Musk und versucht Hand in Hand mit dem Antidemokraten Musk unseren Protest zu diskreditieren«, heißt es weiter. Gemeinsam sei es zwar gelungen, die Räumung am Freitag zu verhindern, sie drohe aber nach wie vor jeden Tag. Ab Sonnabend rechne man »mindestens mit mehr Personenkontrollen und anderen Schikanen« durch die Polizei. (AFP/jW)