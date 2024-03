Mohammed Salem/Reuters Die »Open Arms« mit der Hilfslieferung aus Zypern vor der Küste Gazas (15.3.2024)

Gaza. Das Schiff »Open Arms« mit rund 200 Tonnen Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen hat nach Angaben des Betreibers »World Central Kitchen« (WCK) sein Ziel erreicht. Das Entladen an der Küste von Gaza habe bereits begonnen, teilte die Organisation am Freitag auf X mit. Der Schlepper war am Dienstag im zyprischen Hafen Larnaka in See gestochen. Er führt eine Plattform mit sich, auf der 200 Tonnen Hilfsgüter gestapelt sind.

Die Lebensmittel würden für 37 Millionen Mahlzeiten reichen, schrieb WCK-Chef José Andrés auf X. »Bis jetzt wurden zwei Paletten von der Plattform entladen. Aber es gibt noch mehr zu tun in den nächsten paar Stunden«, fügte er hinzu. Im Gazastreifen befinden sich zwei Millionen Menschen weitestgehend auf der Flucht. Hilfsorganisationen und der UNO zufolge fehlt es ihnen derzeit an praktisch allem. Hinzu kommt, dass sie beständigen Angriffen der israelischen Armee ausgesetzt sind. (dpa/jW)