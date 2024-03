Ausdruck

Schwerpunkt im neuen Heft des Magazins der Tübinger Informationsstelle Militarisierung ist das Vorhaben, die Bundesrepublik Deutschland »kriegstüchtig« zu machen. Tobias Pflüger schreibt in seiner Bestandsaufnahme zum Thema: »Wenn wir die Berichterstattung über die aktuellen Kriege anschauen, ist es in vielen Fällen so, dass die hiesigen Berichte fast schon so etwas wie ›Beratung‹ sind, wie ›der Gegner‹ ›ausgeschaltet‹ oder ›vernichtet‹ werden kann.« Claudia Haydt untersucht politische und ökonomische Interessen im Zusammenhang mit Waffenlieferungen, Martin Kirsch deutsche Debatten über das »Hochfahren« der Rüstungsindustrie und eine »Kriegswirtschaft«. Jürgen Wagner beschäftigt sich mit Modellen der Rüstungsfinanzierung auf EU-Ebene. Unter der Überschrift »Humanitär, feministisch und queer« nimmt Jacqueline Andres neuere Modelle und Verfahren der Rechtfertigung und »progressiven Rahmung« von Krieg und Militäreinsätzen in den Blick. Alexander Kleiß schreibt über den »Operationsplan Deutschland«. (jW)

Ausdruck. Magazin der Informationsstelle Militarisierung, Nr. 116, März 2024, 79 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Informationsstelle Militarisierung e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen oder PDF-Download über imi-online.de

Glocke vom ­Ettersberg

Das Mitteilungsblatt der Lagergemeinschaft Buchenwald-­Dora weist auf bevorstehende Veranstaltungen im Umfeld des 79. Jahrestages der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald hin, darunter auf ein Treffen der Nachkommen ehemaliger Mitglieder der LAG Buchenwald-­Dora im Kinosaal der Gedenkstätte auf dem Ettersberg am 14. April um 10 Uhr. Ulrich Schneider beschäftigt sich kritisch mit der von der Bezirksverordnetenversammlung des Berliner Bezirks Pankow betriebenen Kommentierung des Thälmann-Denkmals und des Ernst-Thälmann-Parks im Ortsteil Prenzlauer Berg. Die ziele darauf, das Ensemble als »Symbol der SED-Herrschaft« zu qualifizieren. Außerdem finde sich auf den Tafeln »eine volle Breitseite von denunziativen Vorhaltungen« – bis hin zu der Unterstellung, dass allein die KPD für die Spaltung der Arbeiterbewegung verantwortlich gewesen sei. (jW)

Die Glocke vom Ettersberg, Jg. 65/Nr. 253, 12 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora e. V., Eckenheimer Landstr. 93, 60318 Frankfurt am Main, Telefon 0 69 / 5 97 05 24