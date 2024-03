Die deutsche Serie »Herrhausen – Der Herr des Geldes« hat auf dem internationalen Serienfestival im nordfranzösichen Lille den Preis für das beste Drehbuch gewonnen, der an Thomas Wendrich ging. Die Serie handelt von dem 1989 verstorbenen Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1930–1989), der Opfer eines Anschlags wurde, zu dem sich die Rote Armee Fraktion bekannte. In dem Biopic verkörpert Oliver Masucci (55) die Rolle des Bankiers. Den Hauptpreis gewann auf dem Festival die französische Arte-Serie »Rematch« über den ehemaligen Schachweltmeister Garri Kasparow. Das renommierte, rund einwöchige Festival »Séries Mania« endete am Freitag. (dpa/jW)