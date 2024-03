Italien: EU gegen Lufthansa-Einstieg bei ITA

Rom. Die EU-Kommission hat nach Einschätzung von Italiens Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti weiterhin Vorbehalte gegen eine Übernahme der staatlichen italienischen Fluglinie ITA Airways durch die Lufthansa. »Wir kämpfen jetzt seit etwa zehn Monaten gegen die EU, die uns dieses Geschäft nicht erlauben will«, sagte Giorgetti am Sonnabend bei einer Veranstaltung in Rom. Die EU-Wettbewerbsaufsicht klopft den Plan seit Dezember auf Einschränkungen im Wettbewerb ab. Ende Januar hatte die Behörde das Einleiten einer vertieften Prüfung damit begründet, der Wettbewerb werde auf etlichen Kurz- und Langstreckenrouten zu stark beschränkt. Die Lufthansa will vom italienischen Staat zunächst einen Anteil von 41 Prozent an ITA kaufen und auf längere Sicht die Airline ganz übernehmen. (Reuters/jW)