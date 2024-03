Opernsängerin Anna Netrebko tritt nach mehrjähriger Abwesenheit wieder bei einem Festival in der Mozartstadt Salzburg auf. Bei den Osterfestspielen singt die russisch-österreichische Sopranistin an der Seite von Jonas Kaufmann die Titelpartie in Amilcare Ponchiellis Oper »La Gioconda«, die am Sonnabend Premiere hat. Netrebko (52) war seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht mehr bei Festspielen in Salzburg zu sehen gewesen. Als Gastorchester des Festivals, das bis 1. April läuft, spielt dieses Mal die Accademia Nazionale di Santa Cecilia mit ihrem Dirigenten Antonio Pappano. Der musikalische Fokus liegt in dieser Saison auf Italien. (dpa/jW)