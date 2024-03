Außergerichtliche Hinrichtungen in Gaza

AP Photo/Mahmoud Essa/dpa Rudimentäre Versorgung im größten Krankenhaus des Küstenstreifens: Al-Schifa in Gaza-Stadt (29.2.2024)

Die Menschenrechtsorganisation Euro-Med mit Sitz in Genf prangert in einer Erklärung vom Freitag die andauernden israelischen Angriffe auf das Al-Schifa-Krankenhaus an:

Euro-Med Human Rights Monitor hat grausame Berichte über den langsamen Tod von Dutzenden kranken und verletzten Palästinensern im Al-Shifa Medical Complex in Gaza-Stadt erhalten. Das Krankenhaus ist nun schon den vierten Tag in Folge das Ziel einer massiven Militäroperation der israelischen Armee.

Den Berichten zufolge hat die israelische Armee alle Ärzte und Krankenschwestern an einem unbekannten Ort im Al-Schifa-Komplex eingesperrt, um sie an der Ausübung ihrer Arbeit zu hindern. In der Zwischenzeit wurde den Kranken und Verletzten der Zugang zu medizinischer Behandlung und Medikamenten verwehrt, was in den letzten Stunden zum Tod von mindestens drei Patienten geführt hat.

Euro-Med Monitor ist ein Video zugespielt worden, das Dutzende von Frauen und Kindern zeigt, die nach der Verhaftung der Männer in einem Keller des Al-Shifa Medical Complex eingeschlossen sind. Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie die israelische Armee den Eingeschlossenen über Lautsprecher droht, ihre Befehle zu befolgen, »sonst werden die Gebäude über ihren Köpfen bombardiert«. (…)

Das andauernde israelische Massaker in dem Krankenhaus und seiner Umgebung hat mindestens 200 Palästinensern das Leben gekostet, von denen viele Opfer außergerichtlicher Hinrichtungen wurden (…). Die israelischen Streitkräfte haben Dutzende von Patienten gegen ihren Willen aus mehreren Gebäuden des Al-Schifa-Komplexes evakuiert. Sie ließen eine Reihe älterer und bewegungsunfähiger Patienten zurück, die jederzeit sterben könnten, da der gesamte Komplex bombardiert werden könnte. Das mehrstöckige chirurgische Gebäude wurde bereits vollständig von der israelischen Armee in die Luft gesprengt; die benachbarten Gebäude und Häuser sind schwer verbrannt. (…)

Euro-Med Monitor hat bereits zuvor Aussagen von kürzlich freigelassenen Gefangenen und Augenzeugen dokumentiert, die bestätigen, dass die israelischen Streitkräfte seit vier Tagen ungesetzliche Tötungen und Hinrichtungen an vertriebenen palästinensischen Zivilisten im Al-Shifa Medical Complex durchführen (…).

Ein Überlebender (…) bestätigte, dass israelische Soldaten wiederholt Gefangene in die Leichenhalle des Krankenhauses brachten, dass dann Schüsse zu hören waren und dass die Soldaten ohne die Gefangenen gingen. (…) Ein weiterer Zeuge (…) bestätigte dem Euro-Med-Monitor-Team, dass er Zeuge war, wie israelische Streitkräfte acht oder zehn palästinensische Zivilisten auf einmal in den Bereich der Leichenhalle brachten. Dann hörte er schweres Geschützfeuer, und die israelischen Streitkräfte zogen später ohne die Zivilisten ab. (…)

Die israelische Armee hat selbst zugegeben, dass sie während der laufenden Militäroperation im Al-Shifa Medical Complex 140 Menschen getötet hat. (…) Etwa 400 Menschen wurden bereits festgenommen, darunter Journalisten, medizinisches Personal und Vertriebene, von denen viele gefoltert und gezwungen wurden, ganz nackt oder in dünner weißer Kleidung zu bleiben. Mehr als die Hälfte dieser Personen wurde in Lastwagen und Militärfahrzeugen zu israelischen Haftanstalten transportiert. (…)