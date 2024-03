Firdia Lisnawati/AP Photo/dpa

Die UNESCO hat am Freitag anlässlich des Weltwassertags ihren Wasserbericht vorgestellt. Gleichentags sammelten Umweltschutzaktivisten in Pecatu auf Bali im Rahmen eines Aktionstags Plastikmüll aus einem Fluss (Foto). In ihrem Bericht mahnt die UNESCO den Zugang zu sauberem Wasser als Grundlage für elementare Gesundheit und Sicherheit sowie landwirtschaftliche und industrielle Produktion an. Weltweit verfügten 2,2 Milliarden Menschen über keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 3,5 Milliarden Menschen über keine sauberen Sanitäreinrichtungen. (AFP/jW)