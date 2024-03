Istanbul. Nach den Ausschreitungen bei einem Fußballspiel in der ersten türkischen Liga sind fünf Fans verhaftet worden. Sie seien unter den Anhängern des Traditionsklubs Trabzonspor gewesen, die am Sonntag nach dem 2:3 gegen Fenerbahçe Istanbul den Platz gestürmt hätten, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch. Dabei waren Spieler und Trainer des Gegners angegriffen worden. Bilder zeigen handgreifliche Auseinandersetzungen. Fans und Spieler gingen mit Faustschlägen und Tritten aufeinander los. Einer der Fans, der das Spielfeld stürmte, sei ein Mann aus Deutschland gewesen, der für das Spiel in die Türkei gereist sei, berichtete DHA. Der türkische Fußballverband hatte bereits eine Aufarbeitung des Geschehens und strafrechtliche Sanktionen angekündigt. (dpa/jW)