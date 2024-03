Musikproduzent und Rapper Dr. Dre (»The Next Episode«, »Forgot About Dre«) ist mit einem Stern in Hollywood verewigt worden. Der neunfache Grammy-Preisträger enthüllte die Plakette am Dienstag (Ortszeit) auf dem berühmten »Walk of Fame«. Dabei hatte er prominente Unterstützung aus der Szene. Eminem, 50 Cent und Snoop Dogg waren unter den Gästen. Seiner Leidenschaft für HipHop habe er eine unglaubliche Karriere zu verdanken, sagte Dr. Dre (59). Er schätze sich glücklich genau mit dem, was er liebe, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Als Heranwachsender in Compton habe er sich nie vorstellen können, einmal auf dem »Walk of Fame« geehrt zu werden. Dr. Dre war 1965 im kalifornischen Compton als André Romell Young geboren worden. Der Vorort von Los Angeles ist für seine hohe Kriminalitätsrate bekannt. Dr. Dre wirkte schon während seiner Schulzeit als Rapper und DJ. Er begann dann, mit Gruppen wie World Class Wreckin’ Cru und N.W.A. erste Alben zu veröffentlichen und als Produzent zu arbeiten. (dpa/jW)