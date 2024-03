Vierzig Jahre, nachdem Wolfgang Petersens Version in die Kinos gekommen ist, wird eine neue Verfilmung von Michael Endes Roman »Die unendliche Geschichte« geplant. Der Testamentsvollstrecker von Ende (1929–1995), Wolf-Dieter von Gronau, stelle die Rechte für die Verfilmung den Firmen Michael Ende Productions und See-Saw Films zur Verfügung, teilten die Beteiligten am Mittwoch mit. »Michael Ende Productions und See-Saw Films beginnen nun die Suche nach den passenden kreativen Filmschaffenden für diese Roman­adaption.« Wann und wo der Film herauskommt, ist noch nicht bekannt. Der Roman »Die unendliche Geschichte« wurde 1979 erstmals veröffentlicht, millionenfach verkauft und in rund 45 Sprachen übersetzt. (dpa/jW)