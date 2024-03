ZUMA Wire/IMAGO

Am 21. März feiern Kurden, Iraner und andere Völker Westasiens das Neujahrsfest Newroz (persisch: Nouruz). Der Name bedeutet »neuer Tag«. Für die Kurden symbolisiert es Widerstand gegen Unterdrückung und Kolonialismus, daher wird es immer wieder verboten und Teilnehmende sind Repressionen ausgesetzt. In der Türkei finden bereits seit Sonntag von der linken DEM-Partei ausgerichtete Feste statt, so am Dienstag in der Stadt Batman (Bild). Zur größten Feier an diesem Donnerstag werden Hunderttausende in der Metropole Diyarbakır erwartet. (jW)