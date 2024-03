Lisa Marie David/REUTERS

Proteste am Dienstag nachmittag in der Mendiola Street in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, gegen die Stationierung von US-Truppen im Land und gegen den Gazakrieg. Anlass der Aktion war das Treffen zwischen dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos jr. und US-Außenminister Antony Blinken. Die Proteste waren von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und Verkehrsbehinderungen begleitet. Die nach dem spanischen König Philip II. benannten Philippinen waren von 1898 bis 1946 eine Kolonie der USA. (jW)