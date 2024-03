Was Hörer wollen sollen

gemeinfrei Der Holocaustüberlebende Shlomo Szmajzner als Partisan (1942)

Trotz Ausbau von DAB plus wird immer häufiger mit Tischrechner und Funktelefon Radio gehört. Im vierten Quartal 2023 hat die Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse (AGMA) bei den Onlineaudioangeboten der deutschen Sender fast 560 Millionen »Sessions« pro Monat gezählt, ein Zuwachs von sechs Prozent zum Vorquartal und um acht Prozent zum Vorjahreszeitraum. Meistbesuchtes Web- radio blieb mit 13,85 Millionen Sessions WDR 2 vor SWR 3 (13,56 Millionen) und dem Deutschlandfunk (12,28 Millionen). Nur drei der 50 Topsender verschlechterten im Herbst ihre Zahlen, bei zweien davon, Sunshine Live (Elektro) und Radio Bollerwagen (Bumsfallera), könnte es an der sommerlichen Musikfarbe gelegen haben. Der bestplazierte Privatsender findet sich mit Antenne Bayern erst auf Rang sieben. Das erfolgreichste ARD-Kulturprogramm macht das vielleicht am wenigsten glattgebügelte unter den Dampfradios: Bayern 2 legte deutlich um 13 Prozent auf 1,8 Millionen Sessions zu (Platz 41). Dieser Trend verstößt fahrlässig gegen die Wahrheit der ARD-Bosse, wonach »die Hörer« so etwas nicht mehr wollen – weshalb Bayern 2 auch am 2. April »reformiert«, sprich: verdudelt werden muss.

Zu den Programmvorschlägen: Das Feature »In Ewigkeit Glück auf« erzählt von der Schließung des letzten deutschen Steinkohlebergwerks vor bald sechs Jahren (Di., 20.03 Uhr, NDR Kultur). Peter ­Pasetti und Klaus Behrendt (d. Ältere) treten auf im Hörspielklassiker der Woche, es gibt »Sherlock ­Holmes macht ein Experiment« von olle A. C. Doyle (BR 1963, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2). ­Shlomo Szmajzner überlebt den Aufstand im KZ Sobibor und enttarnt mehr als 30 Jahre später in Brasilien den Lagerspieß Wagner. Einige Zeit später verschickt Szmajzner eine Postkarte in alle Welt, auf der Wagner abgebildet ist, erstochen in seinem Blut liegend: Dem wird doch nichts passiert sein! Die ganze Geschichte im fünfteiligen Feature »Shlomo – Der Goldschmied und der Nazi« (NDR/WDR/Studio Jot 2023, Do., 20.30 Uhr, DLF). »Radio Las Vegas« war der Name einer anarchischen Late-Night-Show der Künstlergruppe Nova Huta, die bis zu ihrem Rauswurf im Jahr 2000 beim Hamburger freien Radio FSK sendete. 2014 montierten Brillowska und Reznicek alte Mitschnitte neu für den Bayerischen Rundfunk (Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Die Einwanderer hatten in der alten Bundesrepublik ihren eigenen Musikmarkt, auf dem Stars wie Yüksel Özkasap (»Almanya ya Mecbur Ettin Beni«) Goldene Schallplatten sammelten, von denen die Almans nie etwas gehört haben. Das »WDR 3-Kulturfeature« schmeißt »Die Jukebox der Gastarbeit« an (Sa., 12.04 Uhr, und So., 15.04 Uhr). Der Samstag abend: Zum Quartett mit zwei Tschaikowskis, einem Puschkin und einer »Pique Dame« lädt die Bayerische Staatsoper, es gibt eine Aufzeichnung vom 2. Februar (19.05 Uhr, DLF Kultur), und zur dreistündigen Lesenacht auf der Leipziger Buchmesse empfängt »Unter Büchern« (20 Uhr, auf fast allen ARD-Kulturwellen). »Warum müssen Menschen alt werden?« fragt der »Kakadu«, Teile der Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern (So., 7.30 Uhr, DLF Kultur). Warum hören wir nicht auf, den Planeten mit Plastik vollzumüllen? Weil wir drauf stehen, meint Ulrich Land im Feature »Plastic fantastic – Über eine Hassliebe« (WDR 2024, So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5). Im selben Programm werden den bereits erwähnten Almans die Levitinnen gelesen, und zwar von Hani, Kasih und Saya, den »Drei Kameradinnen« aus dem gleichnamigen Roman von Shida Bazyar (WDR 2024, So., 17.04 Uhr, WDR 5).