Agustin Marcarian/REUTERS

Zehntausende Menschen haben am Montag in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gegen Präsident Javier Milei demonstriert. Sie verlangten unter anderem die Rücknahme der zahlreichen Sozialkürzungen. Bauarbeiter der kommunistischen Gewerkschaft Corriente Clasista y Combativa (Foto) machten auf ihre prekäre Lage aufmerksam und forderten einen Notfallplan gegen die sich verschärfende Hungerkrise. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt inzwischen in Armut, viele überleben nur dank der Lebensmittelverteilungen verschiedener Organisationen. (jW)