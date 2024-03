Geldregen bei der FIFA

Uncredited/AP/dpa Gianni Infantino, Präsident des Weltfußballverbandes FIFA (Kigali, 16.3.2023)

Frankfurt am Main. Die FIFA kann bis 2026 offenbar mit noch mehr Geld als den bislang veranschlagten elf Milliarden US-Dollar rechnen. Durch die »solide Finanzverwaltung« sei der Fußball-Weltverband auf »einem guten Weg«, das Budgetziel für den Zyklus von 2023 bis zur WM im Juni 2026 in den USA, Kanada und Mexiko »zu übertreffen«, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach einer virtuellen Council-Sitzung am Donnerstag. Durch die zusätzlichen Einnahmen werde die FIFA ihren 211 Mitgliedsverbänden »mehr maßgeschneiderte Dienstleistungen« anbieten, »um sie bei der Umsetzung ihrer Entwicklungs- und Bildungsprojekte zu unterstützen und den Fußball auf die nächste Stufe zu heben«, sagte der Schweizer. Der Weltverband plant nach eigenen Angaben »Rekord-Investitionen« in Höhe von rund 2,25 Milliarden US-Dollar in die »Fußball-Entwicklung«. (AFP/jW)