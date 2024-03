Vonovia mit Milliardenverlust

Marcel Kusch/dpa Schriftzug an der Vonovia-Zentrale in Bochum

Düsseldorf. Die Krise auf dem Immobilien-Markt hat den Vonovia-Konzern tief in die roten Zahlen gerissen. Das Unternehmen verbuchte nach Abwertungen seiner Immobilien im vergangenen Jahr einen Verlust von 6,7 Milliarden Euro, wie es am Donnerstag mitteilte. Trotzdem sollen die Anteilseigner eine Dividende von 0,90 Euro erhalten. Der Konzern will in Zukunft aber seine Dividendenpolitik umstellen. Im operativen Geschäft konnte Vonovia den Ertrag in der Vermietung steigern, die Leerstandsquote lag bei rund zwei Prozent. Der Ertrag aus dem operativen Geschäft ging aber aufgrund der Zinsentwicklung auf 1,8 Milliarden Euro zurück. (Reuters/jW)