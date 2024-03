Piroschka van de Wouw/Reuters Wird wahrscheinlich doch nicht der künftige niederländische Premier: Der rechte Islamhasser Geert Wilders (Den Haag, 24.11.2023)

Amsterdam. Bei den Koalitionsgesprächen in den Niederlanden will der Rechtausleger und Islamfeind Geert Wilders auf das Ministerpräsidentenamt verzichten und so eine neue Regierung ermöglichen. Seine Partei für die Freiheit (PVV) und drei weitere konservative Parteien prüfen ein Szenario, in dem die Parteispitzen lediglich Abgeordnete bleiben würden, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS am Mittwoch. Wilders hat seit der Wahl im November, aus der die aus ihm als einzigem Mitglied bestehende PVV als Gewinnerin hervorging, keine Koalition bilden können. Im Wahlkampf hatte Wilders angekündigt, jegliche Einwanderung zu stoppen, niederländische EU-Zahlungen zu kürzen und den Beitritt neuer Mitglieder wie etwa der Ukraine zu verhindern. Zudem will Wilders Waffenlieferungen an die Ukraine nicht fortsetzen. (Reuters/jW)