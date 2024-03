Leonhard Foeger/Reuters Es war einmal: Logo der Signa-Gruppe am Hauptsitz in Wien (6.11.2023)

München. Nach dem Zusammenbruch der Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko hat die Staatsanwaltschaft München wegen Geldwäscheverdachts und möglicher Insolvenzdelikte Ermittlungen gegen mögliche Verantwortliche aufgenommen. Anlass seien seit Ende vergangenen Jahres eingegangene Geldwäscheverdachtsanzeigen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Münchner Strafverfolger stünden im Kontakt mit anderen deutschen Staatsanwaltschaften. Die genauen örtlichen Zuständigkeiten müssten noch geklärt werden. Deswegen halte sich die Staatsanwaltschaft München mit Medienauskünften zurück.

René Benko hatte über Jahre ein Imperium mit vielen prestigeträchtigen Immobilien aufgebaut und galt lange als einer der reichsten Österreicher. In Deutschland wurde er vor allem durch den Kauf der Karstadt-Warenhauskette bekannt. Im vergangenen Herbst kam allerdings ans Licht, dass die von ihm gegründete Signa-Gruppe in Schieflage geraten ist. Ende November meldete zunächst die Dachgesellschaft Insolvenz an, bald darauf folgten mehrere Tochterunternehmen. Die Schulden belaufen sich auf mehrere Milliarden Euro. (Reuters/jW)