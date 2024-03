Bericht: Tesla-Chef Musk kommt nach Grünheide

Soeren Stache/dpa Unweit der Tesla-Fabrik protestieren derzeit Umweltaktivisten in Baumhäusern gegen den US-Autobauer

Grünheide. Erstmals seit dem Brandanschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla-Chef Elon Musk nach einem Bericht von Table Media zur Fabrik in Grünheide bei Berlin. Nach Informationen des Verlags besucht Musk das Werk am Mittwoch. Table Media berief sich auf Unternehmenskreise. Der Autobauer äußerte sich dazu am Dienstag nicht. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit Montag wieder am Netz und fährt die Produktion allmählich hoch. Bis die Produktion in der einzigen europäischen Autofabrik von Tesla wieder wie vor dem Anschlag läuft, kann es allerdings noch einige Zeit dauern.

Unweit des Autowerks protestieren außerdem Umweltaktivisten auf Baumhäusern gegen Tesla und Elektromobilität. Mit der Besetzung seit Ende Februar will die Initiative »Tesla stoppen« eine Rodung des Waldstücks im Zuge einer Erweiterung des Tesla-Geländes verhindern. Bei einer Bürgerbefragung in Grünheide hatte eine Mehrheit die Erweiterungspläne von Tesla für einen Güterbahnhof und Logistikflächen abgelehnt. (dpa/jW)