Vikersund. Stefan Kraft hat zum dritten Mal in seiner Laufbahn den Gesamtweltcup der Skispringer gewonnen. Der Österreicher setzte sich am Sonntag vormittag in Vikersund nach einem Flug auf 244 Meter auch als Tagessieger durch und distanzierte seinen Verfolger Ryōyū Kobayashi aus Japan, der Neunter wurde. (dpa/jW)