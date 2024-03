Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat sich von seinem Trainer Niko Kovač getrennt. Das bestätigte der Klub am Sonntag. Der Österreicher Ralph Hasenhüttl ist nach Informationen von Kicker und Bild der Favorit für den Trainerposten. Der VfL hatte am Vortag mit 1:3 gegen den FC Augsburg verloren und war damit auch im zehnten Ligaspiel des neuen Jahres sieglos geblieben. In der Bundesliga-Tabelle steht der ambitionierte Volkswagen-Klub nur auf Platz 14. (dpa/jW)