Birmingham. Hat nicht geklappt. Bei Frank Warrens Birminghamer »Magnificent 7«-Boxsause am Samstag abend wollte Exweltmeister Tyron Zeuge zeigen, dass er auf internationalem Parkett noch richtig was zu sagen hat. Hat der Berliner Supermittelgewichtler möglicherweise auch, zum Sieg gegen den Briten Zach Parker hat es aber nicht gereicht. Zwar schickte Zeuge Parker in der zweiten Runde auf die Bretter, doch Parker fing sich recht schnell wieder, erstarkte in der vierten, hatte, anders als Zeuge, keine Gewichts- und Konzentrationsprobleme, wirkte insgesamt agiler, erzielte mehr und bessere Treffer. Die Punktrichter werteten den Kampf mit 96- 94, 97-92 und 98-91 zugunsten Parkers. Der nächste große ist seiner, nicht Zeuges. (jW)