»Saargeschichte im Film: Kontra Hitler an der Saar«. Gezeigt wird der Film »Kontra Hitler an der Saar«. Die Defa-Produktion von 1984 fängt die Stimmungen in der saarländischen Arbeiterbewegung des Jahres 1934 ein, als SPD und KPD versuchten, den Anschluss an Hitlerdeutschland zu verhindern. Donnerstag, 21. März, 19.00 Uhr. Ort: Kino Achteinhalb, Nauwieserstraße 19, Saarbrücken. Veranstalter: Peter-Imandt-Gesellschaft/Rosa-Luxemburg-Stiftung Saarland

»Belzec/Bełżec: Mordstätte – Museum – Ort«. Vortrag und Diskussion. 2024 begeht das Museum des ehemaligen Vernichtungslagers Bełżec sein 20jähriges Bestehen. Ewa Koper leitet dort die pädagogische Abteilung. Sie wird die Geschichte der Mordstätte nachzeichnen und Fragen beantworten, die die Aktivitäten des Museums und sein Verhältnis zu den Anwohner*innen beleuchten. Donnerstag, 21. März, 19.00 Uhr. Ort: Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Bildungswerk Stanisław Hantz

»ÜberLeben in Haft – Ein Gespräch mit Thomas Meyer-Falk«. Für viele ist es kaum vorstellbar, wegen politischen Handelns ein paar Jahre im Knast verbringen zu müssen. Thomas saß fast drei Jahrzehnte seines Lebens in verschiedenen Gefängnissen. Gemeinsam wollen wir mit ihm über seine Zeit in der Haft und danach sprechen. Freitag, 29. März, 20 Uhr. Ort: Kafe Marat, Thalkirchnerstraße 102, München. Veranstalter: Rote-Hilfe-Ortsgruppe München