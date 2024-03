Profis, Fans und Funktionäre: In der Ausstellung »Anpfiff! Schweiß und Leidenschaft auf dem Rasen« werden Akteure der Fußballwelt humorvoll-kritisch betrachtet. Das Museum Wilhelm Busch in Hannover präsentiert die satirische Schau zur Europameisterschaft von diesem Sonnabend an bis zum 14. Juli. Zu sehen sind Karikaturen und Cartoons, historische Fotos, Videos und Objekte wie zum Beispiel Trikots des 2009 gestorbenen Torhüters Robert Enke oder von Weltmeister Per Mertesacker. Gegliedert ist die Schau in sieben Themengebiete, darunter das Stadion als große Bühne, die Hingabe der Fans, der Markt mit überzogenen Spielergagen. Für die Künstlerinnen und Künstler ist die Eitelkeit der Profis mit ihren mitunter extravaganten Frisuren und zahlreichen Tattoos ein beliebtes Motiv, die bisweilen leicht übertriebene Leidenschaft der Fans ein weiteres. Korruptionsvorwürfe, Ressourcenverbrauch, Verbote von Regenbogenflaggen rund um die WM 2022 in Katar sind Thema. Die gezeigten Werke stammen von 30 Künstlerinnen und Künstlern, darunter Bettina Bexte, Ruth Hebler, Greser und Lenz, Gerhard Haderer und Til Mette. (dpa/jW)