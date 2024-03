Simon Mayer/Junge Welt Verteilaktion der jungen Welt am Brandenburger Tor in Berlin (25.3.2023)

Pünktlich zur Leipziger Buchmesse (21. bis 24. März) erscheint bereits am 20. März unsere kostenlose jW-Literaturbeilage zur Tagesausgabe der jungen Welt. Auf 24 Seiten bahnen sich unsere Autorinnen und Autoren einen Weg durch den Dschungel der Neuveröffentlichungen. Von der Geschichte der Philosophie aus der Feder des Hegel-Experten Klaus Vieweg bis zu bisher unveröffentlichten Erzählungen der jungen DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann – unsere Beilage zeigt Ihnen, was sich im Bücherjahr 2024 zu lesen lohnt und auch, was Sie sich sparen können. Falls Sie die junge Welt für gewöhnlich online lesen, schlagen wir Ihnen vor, diese jW-Ausgabe samt kostenloser Beilage am Kiosk zu erwerben. Es kann durchaus eine interessante Erfahrung sein, mal wieder zu einem gedruckten Blatt zu greifen!

Und auch Ihre Lieblingsbuchhandlung kann von diesem jW-Spezial profitieren. Tun Sie Ihrem Buchhändler einen Gefallen und bringen Sie ihm die Ausgabe vom kommenden Mittwoch inklusive der Beilage vorbei; gerne mit dem Hinweis, dass die Literaturbeilage wie alle Beilagen kostenlos bei unserem Aktionsbüro nachbestellt werden kann.

Apropos bestellen: Wir freuen uns auch über Bestellungen der Wochenendausgabe vom 29. und 30. März, die Sie bei den diesjährigen Ostermärschen verteilen können. In Zeiten der stetig wachsenden Gefahr eines großen Krieges ist es um so wichtiger, dass alle Menschen, die ein Interesse am Frieden haben, die junge Welt kennenlernen. Derzeit rechnen wir mit Zeitungsverteilungen in rund 35 Städten. Wir glauben, dass da noch deutlich mehr geht.

Neben der Empfehlung an den Buchladen und der Verteilung auf den Ostermärschen haben alle Leserinnen und Leser, die die Buchmesse Leipzig besuchen, noch eine dritte Möglichkeit, die junge Welt zu unterstützen: In dieser wie in den nächsten Ausgaben der Zeitung finden Sie einen Coupon für unser kostenloses Probeabo. Sie können ihn von Ihren Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern ausfüllen lassen. Die fertigen Coupons bringen Sie uns dann gerne auf der Buchmesse in Halle 5 am Stand F302 vorbei: Wir freuen uns über Ihren Besuch an unserem Stand! Auch falls Sie nicht in Leipzig sind, können Sie uns natürlich jederzeit einen ausgefüllten Coupon zusenden. Wir bedanken uns für jedes Abo!