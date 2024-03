piemags/imago Lange Zeit verbündet: Miklós Horthy und Adolf Hitler in Danzig (1944)

In der Geschichtspolitik der gegenwärtigen Budapester Regierung, die den einstigen Reichsverweser Miklós Horthy verehrt, spielt der März 1944 eine besondere Rolle: Derso heißt es, bilde den Ausgangspunkt einer Periode, in der Ungarn besetzt, also nicht mehr es selbst war. Diese Periode habe 46 Jahre gedauert, bis zum Mai 1990. Diese Geschichtsdeutung hat die regierende Fidesz-Partei in die Präambel ihrer neu formulierten Verfassung 2011 hineingeschrieben. Somit gilt die Zeit des demokratischen Aufbruchs 1945, der Bodenreform, der Säkularisierung, der Bildungschancen für Arbeiter- und Bauernkinder, des beeindruckenden Wiederaufbaus der Hauptstadt bereits als Zeit totalitärer Fremdbestimmung und nicht als Teil der nationalen Geschichte. Eine Art von Exorzismus soll jede positive Erinnerung an ein alternatives Gesellschaftsmodell löschen.

Wie sah Ungarn unter dem seit 1920 amtierenden Reichsverweser tatsächlich aus? Das Ungarn zwischen den Weltkriegen war ein autoritärer, halbfeudaler Ständestaat, mit konservativ-liberalen Modernisierungserfolgen in Wirtschaft und Wissenschaft. In ihm dominierte die alte adlige Magnatenschicht (Latifundienbesitzer), mehr und mehr verflochten mit einem Dutzend reich gewordener Familien aus Industrie und Hochfinanz. Ein restriktives Wahlrecht schloss die unteren Klassen von politischer Teilhabe aus. Drei Millionen Einwohner galten als bettelarm. Eine »gezähmte« sozialdemokratische Partei war zugelassen, unter der Bedingung, dass sie auf die Agitation unter den, die Mehrheit der Landbevölkerung bildenden, Landarbeitern verzichtet. Das Regime war kein faschistisches, es lehnte sich jedoch an die faschistischen Achsenmächte mehr und mehr an. Beweggrund dafür war der territoriale Revisionismus, nämlich das Streben nach den historischen Vorkriegsgrenzen. »Rumpf-Ungarn ist gar kein Reich, Großungarn das Himmelreich«, wurde skandiert.

Bündnis mit Hitler

Dem Staatsoberhaupt Admiral Horthy muss man eines zugute halten: Er hatte die Rückkehr der Habsburger auf den Thron verhindert. Unter dem Druck der Siegermächte hatte er ein Minimum an bürgerlich-demokratischen Standards zugelassen. Im übrigen hinterließ nach einem Vierteljahrhundert Regentschaft – einen Scherbenhaufen, der schlimmer nicht sein konnte. Kurz davor aber, in den Jahren 1938 bis 1941, erlangte Horthy nach vier Gebietserweiterungen den Gipfelpunkt seiner Popularität als »Gyarapító«, Vergrößerer des Territoriums mit Hilfe Italiens und Deutschlands. Die Gegenleistung bestand darin, dass Ungarn der Achse Berlin-Rom-Tokio beitrat, und am Aggressionskrieg gegen Jugoslawien und die Sowjetunion teilnahm. Letzteres mit ungutem Gefühl, das sich vollkommen bewahrheiten sollte. Spätestens nach der vernichtenden Niederlage der ungarischen 2. Armee am Don-Knie Anfang 1943 wurde den Führern Ungarns klar, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt hatten. Sie begannen ein doppeltes Spiel, die Schaukelpolitik. Bei den Westalliierten erkundeten sie insgeheim die Möglichkeit des »Absprungs« (leider nicht so geheim, dass es den Deutschen verborgen geblieben wäre) und versicherten, den Kriegseinsatz ab sofort gering zu halten. Die Rote Armee stand bereits 200 Kilometer vor der ungarischen Ostgrenze. Die Antihitlerkoalition hatte längst klargemacht, dass an der bedingungslosen Kapitulation kein Weg vorbeiführe, dennoch machte man sich in Budapest noch Illusionen. »Unser Rückzug aus dem Krieg«, meinte Horthy naiv, »muss mit dem Einverständnis der Deutschen geschehen«.

Aber diese dachten gar nicht daran, einverstanden zu sein. Mitte März 1944 lagen die Pläne für eine Okkupation des unzuverlässigen Verbündeten vor. Horthy wurde zu Hitler nach Salzburg geladen, und mit Vorwürfen über die Treulosigkeit der Madjaren überschüttet: Ungarn würde den Kampf gegen den Bolschewismus behindern, ja Verrat üben. Der Reichsverweser mimte den beleidigten Ehrenmann. Am Ende stimmte er einer Besetzung Ungarns und der Umbildung seiner Regierung zu. Nominell durfte er Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber bleiben.

Willige Helfer

Am 19. März um 4 Uhr begann das »Unternehmen Margarethe«, so der Deckname für Ungarns Besetzung. Im Gefolge der deutschen Divisionen erschien Adolf Eichmann, der »Judenreferent« des Berliner Gestapohauptquartiers, und begann zügig mit der räuberischen Enteignung und mörderischen Deportation der jüdischen Ungarn. So »arisierte« man die Bergwerke des Unternehmers Ferenc Chorin und die Stahl- und Metallwerke von Manfréd Weiss von Csepel zugunsten Deutschlands. Ungarns Bauxitvorkommen galten als kriegswichtig. Sein Rüstungssektor, Arbeitskräfte und Devisenbestände wurden für die großdeutsche Kriegführung mobilisiert, die Gewerkschaften gleichgeschaltet, die Presse der liberalen Parteien verboten. Eine Widerstandsgruppe von ein paar hundert Kommunisten, die mit dem Namen »Friedenspartei« unter Führung des Mechanikers János Csermanek alias Kádár im Untergrund wirkte, verteilte weiterhin Flugblätter. Die Gendarmerie erwies sich bei allen Aktionen und Exzessen gegen Linke und Juden als eifriger Helfer der Besatzer.

Der Rest ist schnell berichtet. Die Horthy-Gruppe streckte ihre Fühler erneut nach Westen aus, jetzt aber außerdem nach Moskau. Im Oktober, als die Sowjettruppen bereits bei Debrecen standen, verkündete der Reichsverweser und Oberbefehlshaber über Radio den »Absprung«, den Waffenstillstand für seine Armee, was militärisch miserabel vorbereitet war (er ging von der Loyalität aller seiner Militärs aus und hielt es nicht für nötig, die Arbeiter zu bewaffnen). Binnen Stunden hatten SS-Truppen die Herrschaft über Budapest und den Burgpalast übernommen, Horthy verhaftet und dazu erpresst, seine restliche Macht dem Chef der faschistischen Pfeilkreuzler-Partei, Ferenc Szálasi, zu übergeben. Der errichtete im verbliebenen Landesgebiet eine wahnwitzige fünfmonatige Terrorherrschaft. An deren Ende war Budapest weithin ein Trümmerfeld. All dies war möglich geworden, weil die Stützen des Ständestaates Ungarn teils aus Schwäche, teils aus fanatischer Überzeugung zu willigen Helfern Großdeutschlands geworden waren.

Vorsorglich organisierten die Pfeilkreuzler im März 1945 einen Güterzug mit 46 Waggons, den legendären Goldzug, beladen mit geraubten Juwelen, Teppichen, Schmuck, Bargeld, Sakral- und Wertgegenständen, darunter auch die heilige ungarische Stephanskrone. Der Zug kam, unterwegs um einige der Werte erleichtert, schließlich in der amerikanischen Besatzungszone an.