»Rettet das SEZ! Stoppt den Abriss!«. Kundgebung. Der Berliner Senat möchte den architektonisch visionären und historisch bedeutenden Bau nicht erhalten und droht mit dem Abriss des Sport- und Erholungszentrums (SEZ). Dagegen wird protestiert. Mittwoch, 20. März, 10 Uhr. Ort: Landsberger Allee 77, vor dem SEZ-Haupteingang, Berlin. Veranstalter: Gemeingut in BürgerInnenhand

»Ich war 19«. Filmvorführung mit anschließendem Gespräch. Der DDR-Film erzählt die Geschichte des jungen deutschsprachigen Sowjetsoldaten Gregor Hecker, der die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs in Deutschland erlebt. Donnerstag, 21. März, 19.30 Uhr. Ort: Elfer Music Club, Kleine Rittergasse 14–20, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA Frankfurt, A.N.P.I. Frankfurt, Dritte Welt Haus

»Hält die Brandmauer? Kooperationen mit der extremen Rechten auf der kommunalen Ebene in den ostdeutschen Bundesländern«. Vorstellung einer Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auf der Veranstaltung soll sowohl auf die Studienergebnisse eingegangen werden als auch ein Blick auf die lokale Situation geworfen werden. Gemeinsam mit Akteur*innen vor Ort möchten wir über den Umgang mit der extremen Rechten in kommunalen Gremien diskutieren. Dienstag, 19. März, 19 Uhr. Ort: Forum Gestaltung, Brandenburger Str. 10, Magdeburg. Veranstalter: RLS in Kooperation mit der RLS Sachsen-Anhalt