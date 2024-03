In den 90ern war er das bekannteste Gesicht im Musikfernsehen. Lang her. Nun fängt MTV-Moderator Ray Cokes mit schlappen 66 Jahren als Radiomoderator beim RBB an. Der Berliner mit britischen Wurzeln ist vom 23. März an jeden Samstag abend von 21 bis 23 Uhr in der »RayDio Cokes Show« auf Radio eins zu hören, wie der RBB am Freitag mitteilte. Er werde »musikalische Gäste« treffen und mit Hörerinnen und Hörern sprechen. Zwischen 1992 und 1995 hatte Cokes die Sendung »MTV’s Most Wanted« moderiert. In einem Interview sagte er mal: »Ich habe mir eine Art Persönlichkeit geschaffen, ich bin der TV-Moderator, ein Mann des Volkes, ein Freund der Stars. So kam ich rüber, denke ich, und kompensierte damit, dass ich innerlich nervös war, oh Gott!« Schüler aufgepasst: Moderiert wird die neue Sendung auf englisch. (dpa/jW)