»… nicht mehr auffindbar nach dem dritten.« Ein Abend gegen Kriege mit der Sängerin und Schauspielerin Gina Pietsch und dem Pianisten und Komponisten Bardo Henning feierte am Donnerstag in der ausverkauften Berliner Maigalerie Premiere vor einem begeisterten Publikum. Gina Pietschs unverwechselbare Stimme präsentierte traurig, dunkel und zugleich aufbegehrend ein Mut machendes Programm mit Texten u. a. von Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Gerhard Gundermann, Else Lasker-Schüler, Franz Fühmann und natürlich Bertolt Brecht, dessen Verse den Titel des Programms haben. (jW)