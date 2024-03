Rund zwei Jahre, nachdem Neil Young (78) seine Musik von Spotify heruntergenommen hat, ist der kanadische Rockmusiker zurück auf der Streaming-Plattform. Spotify werde ab sofort wieder »ein Zuhause meiner Musik« sein, teilte Young auf seiner Webseite mit. Anfang 2022 hatte der Musiker seine Musik mit der Begründung zurückgezogen, dass er nicht auf einer Plattform präsent sein wolle, die Fehlinformationen zum Coronavirus verbreite – unter anderem in dem Podcast des US-Komikers Joe Rogan. Spotify hatte die Entscheidung von Young damals öffentlich bedauert, war ihr aber nachgekommen. Inzwischen hätten aber auch andere Plattformen solche Fehlinformationen und Podcasts im Programm, schrieb Young. Wenn er seine Musik von all diesen Plattformen herunternehmen würde, hätten seine Fans deutlich geringeren Zugang zu ihr, deswegen kehre er nun auch zu Spotify zurück – auch wenn er mit deren seiner Einschätzung nach geringer Soundqualität ebenfalls nicht einverstanden sei. Ums Geld wird es überhaupt nicht gegangen sein? Never ever. (dpa/jW)