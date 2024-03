Mateusz Bartel – Nodirbek Abdusattorow

Schachfestival Prag – Masters, Runde 5, 2. März 2024 – Sizilianisch – Drachenvariante

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 g6 4.d4 cxd4 5.Sxd4 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 O-O 8.Lb3 d6 9.h3 (Zur Hauptvariante würde 9.f3 Ld7 10.Dd2 führen. In der Partie Barthel–Vogt, Europacup 2023, erhielt Schwarz nach 10… Sxd4 [10…Tc8 11.0-0-0] 11.Lxd4 b5! 12.0-0 a5 schönes Spiel.) 9…Ld7 10.O-O Sa5 11.Dd3 a6 12.Tfe1 (Weiß sollte wohl bereits hier 12.Sd5 ziehen, um nach 12…Tc8 13.Tf1 Sxd5 14.exd5 gegen den Bauern e7 spielen zu können.) 12…Tc8 13.Tad1 b5! (Abdusattorow hat ausgeglichen und kontrolliert das wichtige Feld c4. Die schwarze Stellung ist angenehmer zu spielen.) 14.Lg5 Te8! 15.Sd5 Sxd5 16.exd5 Sc4! 17.Lxc4 bxc4!? (Auch 17…Txc4 kam in Betracht, doch Schwarz will den Bauern a2 attackieren.) 18.De3 Da5! (Hatte Weiß diesen Doppelangriff auf d5 und a2 unterschätzt?) 19.De4 (Auf 19.a3 könnte sich Schwarz auf d5 bedienen: 19 …Dxd5 20.Lxe7 Db7! -/+. Danach sind b2 und indirekt der Läufer e7 angegriffen, der sich in einer lästigen Fesselung befindet.) 19…Dxa2 -/+ 20.Dh4 (Weiß sucht verzweifelt nach Angriffschancen. 20.Tb1 c3! 21.b3 Lxd4! 22.Dxd4 f6 23.Lh6 Dxc2 -+ verlöre einen weiteren Bauern und wäre hoffnungslos.) 20…Dxb2 21.Lxe7 h6 22.Df4 La4! (Sehr stark, denn es droht sowohl 23…Lxc2 als auch 23…Le5.) 23.Sc6 Lxc6 24.dxc6 Txc6 25.Lxd6? (Das ist der letzte Fehler in bereits verlorener Stellung. Bartel hätte den Bauern c2 mittels 25.Te2 decken müssen. Danach wäre es mit 25…Db7! 26.Tde1 d5! -+ weitergegangen. Der Nachziehende hat zwei Mehrbauern und den potentiell gefährlichen Freibauern auf der a-Linie.) 25…Txe1+ 26.Txe1 Dxc2 27.g4 Tc8 28.Df3 Db3 0:1.