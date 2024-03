Die Schauspielerin Hanna Schygulla (»Die Ehe der Maria Braun«) wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie ausgezeichnet. Die 80jährige soll damit beim Deutschen Filmpreis am 3. Mai für ihre herausragenden Verdienste um den deutschen Film gewürdigt werden, wie die Deutsche Filmakademie am Mittwoch mitteilte. Hanna Schygulla sei eine Institution des deutschen wie auch des europäischen Kinos, sagte Schauspielerin Alexandra Maria Lara, Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Der Deutsche Filmpreis ist die höchstdotierte Auszeichnung für deutsche Filme. Die Nominierungen werden am kommenden Dienstag (19. März) verkündet. Schygulla gehört zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Im vergangenen Jahr hatte Regisseur Volker Schlöndorff den Ehrenpreis erhalten. (dpa/jW)