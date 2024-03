Ardan Fuessmann/imago

Die Kabinengewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat ihren Streik am Mittwoch fortgesetzt. UFO hatte Beschäftigte der Lufthansa und der Lufthansa Cityline am Münchner Flughafen dazu aufgerufen, bis 23 Uhr die Arbeit niederzulegen (Foto). Am Dienstag war das Lufthansa-Kabinenpersonal bereits am Frankfurter Drehkreuz im Ausstand. Nach 15 Tarifrunden ohne Einigung setze das Management weiterhin darauf, »eine Eskalation auf dem Rücken der Passagiere austragen zu wollen«, so Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik und UFO-Verhandlungsführer. (jW)