Indian Wells. Historische Niederlage für den erfolgsverwöhnten Weltranglistenersten: Überraschend ist Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic beim Tennisturnier in Indian Wells gegen den nur an Weltranglistenposition 123 gelisteten Italiener Luca Nardi gescheitert. Seit 16 Jahren hat der Serbe bei einem Grand Slam oder einem Masters-1000-Event nicht mehr gegen einen ähnlich niedrig rangierenden Gegner verloren. Gegen den 20jährigen Nardi hieß es in Indian Wells in der dritten Runde am Ende nach 2,17 Stunden 4:6, 6:3, 3:6. (dpa/jW)