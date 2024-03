Der bisherige Leiter der Fenice-Oper in Venedig, Fortunato Ortombina, soll neuer Intendant der Scala in Mailand werden. Der 63jährige soll nächstes Jahr die Nachfolge des bisherigen Scala-Chefs Dominique Meyer übernehmen, wie am Montag nach einer Sitzung des Verwaltungsrats unter Vorsitz des Mailänder Bürgermeisters Giuseppe Sala verlautete. Die Amtszeit des gebürtigen Elsässers läuft Ende Februar 2025 aus. Damit bekäme die Scala zum ersten Mal seit 2005 wieder einen italienischen Intendanten. (dpa/jW)