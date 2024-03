Der Film- und Theaterregisseur Percy Adlon ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie in Los Angeles, wie diese am Montag bestätigte. Adlon erlangte vor allem mit dem Film »Out of Rosenheim« (1987) große Bekanntheit. In dem Film zog Marianne Sägebrecht mit Trachtenhut in einem kalifornischen Kaff einen Koffer durch die US-amerikanische Wüste und freundet sich mit einer jungen Motelbesitzerin an. Auch »Zuckerbaby« (1985) gilt als Klassiker. Seit Ende der 80er Jahre lebte Adlon im kalifornischen Los Angeles. (dpa/jW)